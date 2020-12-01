«Другой дороги нет». В Ереване ответили на передачу Лачина под контроль Баку

«Все это очень неконкретно. Как будет в реальности развиваться ситуация, зависит от контактов России, Армении и Азербайджана. Нельзя сказать, что Алиев нарушил соглашение. Все в рамках его логики. В соглашении написано, что через три года будет другой путь из Армении в Нагорный Карабах. Алиев просто предлагает это сделать раньше. Чтобы Бердзор, в Азербайджане его называют Лачин, перешел под управление Баку, а дорога - по какому-то другому пути. Азербайджанцы вошли на территорию Лачинского района вне этого коридора. В самом коридоре находятся миротворцы. Сегодня другой дороги не существует», - отметил Искандарян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Алиева о том, что Москва и Анкара одобрили предложение о создании коридора, который соединит Нахичевань с западными районами Азербайджана.

