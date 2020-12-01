«Другой дороги нет». В Ереване ответили на передачу Лачина под контроль Баку

Директор Института Кавказа в Ереване оценил в эфире НСН передачу Азербайджану стратегически важного района в Нагорном Карабахе.

Создать новый коридор, который соединит Нагорный Карабах с Арменией и передать Азербайджану город Лачин предложил в телеобращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также объявил о передаче Лачинского коридора в Нагорном Карабахе под контроль российских миротворцев и возвращении его под эгиду Баку.

Алиев назвал это победой, поскольку ранее предполагалось сохранить Лачинский коридор под контролем Армении.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН объяснил, почему заявление Алиева нельзя считать нарушением соглашения об урегулировании конфликта в Карабахе.

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«Все это очень неконкретно. Как будет в реальности развиваться ситуация, зависит от контактов России, Армении и Азербайджана. Нельзя сказать, что Алиев нарушил соглашение. Все в рамках его логики. В соглашении написано, что через три года будет другой путь из Армении в Нагорный Карабах. Алиев просто предлагает это сделать раньше. Чтобы Бердзор, в Азербайджане его называют Лачин, перешел под управление Баку, а дорога - по какому-то другому пути. Азербайджанцы вошли на территорию Лачинского района вне этого коридора. В самом коридоре находятся миротворцы. Сегодня другой дороги не существует», - отметил Искандарян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Алиева о том, что Москва и Анкара одобрили предложение о создании коридора, который соединит Нахичевань с западными районами Азербайджана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияАзербайджанНагорный Карабах
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