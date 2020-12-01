Новая война в Карабахе? В Госдуме осудили решение Алиева по Лачину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, который соединит Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин.

Алиев также объявил о передаче Лачинского коридора в Нагорном Карабахе под контроль российских миротворцев и возвращении его под эгиду Баку. Лидер Азербайджана назвал это победой, поскольку в первой версии трехстороннего договора об урегулировании предполагалось сохранить данный коридор под контролем Армении.

Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин заявил в эфире НСН, что этот шаг может привести к эскалации конфликта.