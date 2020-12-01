Новая война в Карабахе? В Госдуме осудили решение Алиева по Лачину
Зампред думского комитета по обороне рассказал в эфире НСН, как решение президента Азербайджана может разрушить хрупкий мир в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, который соединит Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин.
Алиев также объявил о передаче Лачинского коридора в Нагорном Карабахе под контроль российских миротворцев и возвращении его под эгиду Баку. Лидер Азербайджана назвал это победой, поскольку в первой версии трехстороннего договора об урегулировании предполагалось сохранить данный коридор под контролем Армении.
Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин заявил в эфире НСН, что этот шаг может привести к эскалации конфликта.
«Соглашение подписано тремя сторонами – Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Это хрупкий мир, и было приложено много усилий для их достижения. Отступление от этих договоренностей может привести к эскалации конфликта, что абсолютно недопустимо. Попытки пересмотреть эти договоренности в одностороннем порядке могут привести к очень серьезным последствиям», - сказал депутат.
Он отметил, что для сохранения мира нужно соглашение между сторонами, а если идти на уступки одной из сторон, то сохранить его не получится.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно документу Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана. Также Турция и РФ договорились о создании на территории Азербайджана центра мониторинга по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе.
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