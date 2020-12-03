В НКР задумались о размещении российской военной базы

«Что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности», - заявил Бабаян в интервью РИА Новости.

Советник президента считает, что в этой ситуации было бы правильно разместить на территории НКР военную базу РФ.

Российские миротворцы за сутки обнаружили и обезвредили еще 100 взрывоопасных предметов в Степанакерте, пишут «Известия». Их вывозят и уничтожают на специальном полигоне.



