В НКР задумались о размещении российской военной базы
Создание российской военной базы в Нагорном Карабахе обеспечило бы безопасность и стабильность на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе. Об этом заявил советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.
«Что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности», - заявил Бабаян в интервью РИА Новости.
Советник президента считает, что в этой ситуации было бы правильно разместить на территории НКР военную базу РФ.
Российские миротворцы за сутки обнаружили и обезвредили еще 100 взрывоопасных предметов в Степанакерте, пишут «Известия». Их вывозят и уничтожают на специальном полигоне.
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