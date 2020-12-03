В НКР задумались о размещении российской военной базы

Создание российской военной базы в Нагорном Карабахе обеспечило бы безопасность и стабильность на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе. Об этом заявил советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.

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«Что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности», - заявил Бабаян в интервью РИА Новости.

Советник президента считает, что в этой ситуации было бы правильно разместить на территории НКР военную базу РФ.

Российские миротворцы за сутки обнаружили и обезвредили еще 100 взрывоопасных предметов в Степанакерте, пишут «Известия». Их вывозят и уничтожают на специальном полигоне.


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Военная БазаНагорный Карабах
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