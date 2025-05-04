«И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Все это блеф, и в США это прекрасно осознают», – сказал парламентарий.

По его словам, страна защитит народы, которые выбрали с ней общий путь развития.

Ранее Рубио заявил Fox News, что Киев не сможет вернуться к границам 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

