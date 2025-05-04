В Госдуме назвали слова Рубио о границах Украины трезвым взглядом

Заявление главы Госдепа США Марко Рубио об украинских границах является трезвым взглядом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутат Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета.

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«И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Все это блеф, и в США это прекрасно осознают», – сказал парламентарий.

По его словам, страна защитит народы, которые выбрали с ней общий путь развития.

Ранее Рубио заявил Fox News, что Киев не сможет вернуться к границам 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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