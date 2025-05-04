В Госдуме назвали слова Рубио о границах Украины трезвым взглядом
Заявление главы Госдепа США Марко Рубио об украинских границах является трезвым взглядом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутат Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета.
«И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Все это блеф, и в США это прекрасно осознают», – сказал парламентарий.
По его словам, страна защитит народы, которые выбрали с ней общий путь развития.
Ранее Рубио заявил Fox News, что Киев не сможет вернуться к границам 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru