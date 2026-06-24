Госдума отложила снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС

Документр предусматривает, что значение доходов в 20 млн рублей, при достижении которого малый бизнес уже не сможет пользоваться упрощённой системой налогообложения, сохранится на 2027-2029 годы

Дальнейшее снижение порога до 15 млн рублей перенесли на 2030 год, а до 10 млн рублей - на 2031 год.

«Важно поддержать наших граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Мера коснется более 360 тысяч субъектов МСП», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» попросила власти снизить ставку НДС до 10% на продукты переработки овощей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

