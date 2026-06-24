Госдума отложила снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС
Порог выручки для малого бизнеса в 20 млн рублей для уплаты НДС зафиксировали на ближайшие три года. Как пишет RT, соответствующий закон был принят депутатами Госдумы.
Документр предусматривает, что значение доходов в 20 млн рублей, при достижении которого малый бизнес уже не сможет пользоваться упрощённой системой налогообложения, сохранится на 2027-2029 годы
Дальнейшее снижение порога до 15 млн рублей перенесли на 2030 год, а до 10 млн рублей - на 2031 год.
«Важно поддержать наших граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Мера коснется более 360 тысяч субъектов МСП», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» попросила власти снизить ставку НДС до 10% на продукты переработки овощей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без Богомолова и МХТ: Кирилл Крок объяснил метаморфозы «Золотой Маски»
- «Позиция страуса»: Ограничение передачи данных о судах РФ не спасет от терроризма
- Лавров заявил, что Москва готова выслушать Уиткоффа и Кушнера
- В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии
- Лавров усомнился в «разрешении» Киеву ужесточить военные действия против РФ
- Запрет и штрафы? Какое будущее у праворульных автомобилей в России
- Памфилова: Электронно проголосовать смогут более 48 млн избирателей
- КПРФ выступила резко против электронного голосования на выборах в Госдуму
- Госдума отложила снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС
- Трамп заявил, что Иран у него «на крючке»