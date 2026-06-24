В Минюсте призвали ввести единое законодательное определение семьи

Ввести единое определение термина «семья» следует в России для дальнейшего совершенствования семейного законодательства. Об этом заявил замминистра юстиции Вадим Баланин.

Он обратил внимание, что в Семейном кодексе нет единого определения термина «семья», несмотря на наличие традиционной ценности «крепкая семья». По словам Баланина, некоторые ученые сомневаются в возможности и целесообразности легальной дефиниции, считая, что семья - больше социологическая категория.

«Но вместе с тем вот мы полагаем, что консолидация мнений и выработка согласованной позиции по данному вопросу представляются возможными и необходимыми для дальнейшего совершенствования семейного законодательства», - цитирует замминистра ТАСС.

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