В Минюсте призвали ввести единое законодательное определение семьи
Ввести единое определение термина «семья» следует в России для дальнейшего совершенствования семейного законодательства. Об этом заявил замминистра юстиции Вадим Баланин.
Он обратил внимание, что в Семейном кодексе нет единого определения термина «семья», несмотря на наличие традиционной ценности «крепкая семья». По словам Баланина, некоторые ученые сомневаются в возможности и целесообразности легальной дефиниции, считая, что семья - больше социологическая категория.
«Но вместе с тем вот мы полагаем, что консолидация мнений и выработка согласованной позиции по данному вопросу представляются возможными и необходимыми для дальнейшего совершенствования семейного законодательства», - цитирует замминистра ТАСС.
Ранее в Минюсте предложили запретить арест имущества россиян при долге менее 10 тысяч рублей.
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