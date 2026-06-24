«За исключением 12-ти регионов, где проходит эксперимент с целевым набором в колледжи для желающих сдавать два ОГЭ вместо четырёх, давление с требованием не пускать ребят в десятые классы противозаконно и противоречит позиции Минпросвещения. Это важно родителям знать. Если вас не пускают в 10-й класс, обращайтесь в Рособрнадзор, прокуратуру, в конце концов, и к нам, и мы будем с этим бороться», - посоветовал он.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил в пресс-центре НСН, что скоро не будет существовать понятий «среднее специальное», «высшее специальное» образование, так что грани между колледжами и вузами сотрутся.





