Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
24 июня 202612:40
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под свой контроль поселок Иволжанское в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Территорию освободила группировка войск «Север».
«Подразделения... в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское», - отметили в ведомстве.
Ранее армия России освободила село Юрковка в Донецкой Народной Республике.
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