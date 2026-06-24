Армия России освободила Иволжанское в Сумской области

Вооруженные силы России взяли под свой контроль поселок Иволжанское в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

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Территорию освободила группировка войск «Север».

«Подразделения... в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское», - отметили в ведомстве.

Ранее армия России освободила село Юрковка в Донецкой Народной Республике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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