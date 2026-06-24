Отголоски XX века: Омбудсмен призвал школы перестать пугать детей колледжами
Амет Володарский заявил НСН, что по всей стране сегодня стремительно растет качество инфраструктуры и образования в колледжах, поэтому надо искоренить стереотип о том, что пойти учиться туда могут только слабые дети.
Администрации школ на местах пытаются заставить «слабых» детей пойти в колледжи, чтобы сохранить рейтинг школы – это надо искоренить. Об этом в пресс-центре НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«По всей стране возникла вопиющая практика. Родители с разных концов России мне звонят и рассказывают: «Нам рекомендуют уйти из школы, что ОГЭ мы не сдадим». Но не просто рекомендуют, а давят. Я разобрался в этом вопросе и понял: ни федеральные, ни региональные органы власти никакого давления не оказывают. Давление происходит от администраций школ. Во всех случаях оказалось, что образовательные учреждения хотят превентивно избавиться от условно слабых детей, чтобы на выпуске иметь хорошие результаты и ОГЭ, и ЕГЭ. Директора школ держатся за рейтинги. Это не новая практика. В XX веке слово «ПТУ» было «пугалкой». Вот эти попытки «запугать» колледжем надо остановить», - рассказал он.
При этом Володарский напомнил, что сегодня в стране идет стремительное развитие колледжей.
«Тем более, что у нас уже более 3,5 тысячи колледжей, а вузов порядка 750. Колледжи стали лучше, учебные возможности у них развиваются, развивается инфраструктура. Если у нас в обществе поменяется мировоззрение относительно ступенчатых возможностей для получения профессии, это будет хорошо. Как работодатель я бы, скорее, взял человека, который сначала закончил колледж, а потом вуз, а не только вуз. Эти ребята в профессии осознанно», - подытожил он.
Ранее Володарский в пресс-центре НСН заявил, что скоро не будет существовать понятий «среднее специальное», «высшее специальное» образование, так что грани между колледжами и вузами сотрутся.
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