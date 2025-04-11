Возвращение Украины к границам, зафиксированным в 1991 году, невозможно. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что требуемое президентом Украины Владимиром Зеленским возвращение к границам 1991 года невозможно как минимум потому, что здесь живут «люди, которых Зеленский считает "существами"».

«Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда», - заявил Лавров.

По словам главы МИД, это понимают в администрации президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне публично заявляли, что Киеву придется смириться с «территориальным вопросом».

Ранее в Пентагоне назвали нереалистичным возвращение Украины к границам до 2014 года, напоминает RT.

