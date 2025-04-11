«Ни за что»: Лавров назвал невозможным возвращение Украины к границам 1991 года
Возвращение Украины к границам, зафиксированным в 1991 году, невозможно. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что требуемое президентом Украины Владимиром Зеленским возвращение к границам 1991 года невозможно как минимум потому, что здесь живут «люди, которых Зеленский считает "существами"».
«Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда», - заявил Лавров.
По словам главы МИД, это понимают в администрации президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне публично заявляли, что Киеву придется смириться с «территориальным вопросом».
Ранее в Пентагоне назвали нереалистичным возвращение Украины к границам до 2014 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru