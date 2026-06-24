Памфилова: Электронно проголосовать смогут более 48 млн избирателей

Она отметила, что ДЭГ будет применяться в ходе более чем 640 избирательных кампаний.

Также глава ЦИК добавила, что «сопоставленная учётная запись» уже есть у 86% избирателей.

Ранее Памфилова заявила, что электронное голосование в России в 2026 году состоится одновременно с традиционным - 18-20 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

