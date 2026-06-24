Памфилова: Электронно проголосовать смогут более 48 млн избирателей
Принять участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут 48,4 млн избирателей. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
Она отметила, что ДЭГ будет применяться в ходе более чем 640 избирательных кампаний.
Также глава ЦИК добавила, что «сопоставленная учётная запись» уже есть у 86% избирателей.
Ранее Памфилова заявила, что электронное голосование в России в 2026 году состоится одновременно с традиционным - 18-20 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров усомнился в «разрешении» Киеву ужесточить военные действия против РФ
- Запрет и штрафы? Какое будущее у праворульных автомобилей в России
- Памфилова: Электронно проголосовать смогут более 48 млн избирателей
- КПРФ выступила резко против электронного голосования на выборах в Госдуму
- Госдума отложила снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС
- Трамп заявил, что Иран у него «на крючке»
- В Минюсте призвали ввести единое законодательное определение семьи
- Депутат Смолин рассказал, что делать, если ребенка не пускают в 10 класс
- Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
- Отголоски XX века: Омбудсмен призвал школы перестать пугать детей колледжами