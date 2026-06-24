Памфилова: Электронно проголосовать смогут более 48 млн избирателей

Принять участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут 48,4 млн избирателей. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

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Она отметила, что ДЭГ будет применяться в ходе более чем 640 избирательных кампаний.

Также глава ЦИК добавила, что «сопоставленная учётная запись» уже есть у 86% избирателей.

Ранее Памфилова заявила, что электронное голосование в России в 2026 году состоится одновременно с традиционным - 18-20 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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