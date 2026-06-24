КПРФ выступила резко против электронного голосования на выборах в Госдуму
Геннадий Зюганов пообещал НСН, что докажет ошибочность такого пути, а зампред партии Юрий Афонин объяснил причины.
С учетом террористических атак и провокаций, включая вмешательство со стороны западных, избирателям следует голосовать с помощью бумажного бюллетеня, заявил НСН первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Дистанционное электронное голосование в России в 2026 году состоится 18-20 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) дистанционно смогут проголосовать избиратели 32 регионов, кроме того, на собственной платформе проголосуют жители Москвы. Афонин подчеркнул, что в практике электронного голосования немало рисков.
«Мы за современные технологии против всех ограничений, которые вводятся, в том числе в рамках борьбы с соцсетями. Однако, во-первых, система голосования и контроля ДЭК непрозрачная. Нашим специалистам, членам ЦИК, региональным избиркомам не дали доступ, чтобы понимать – возможно ли вмешательство со стороны. Во-вторых, есть возможность отключения, вмешательства и атаки со стороны западных спецслужб, чтобы расшатать ситуацию в стране. Жизнь подсказывает, что угрозы присутствуют. Мы также против трехдневного голосования. Есть вопросы обеспечения безопасности хранения бюллетеней, возможности пресечения доступа к ним ночами. Поэтому один из главных наших посылов избирателям – голосовать по бумажным бюллетеням», - сказал он.
Как уточнил собеседник НСН, в отдельных регионах возможен особый порядок голосования, но не в онлайн-режиме.
«Понятно, что в приграничных территориях и новых регионах, которые вошли в состав России, с учетом террористических ударов можно рассматривать особый порядок голосования. Жители этих регионов находятся в особом положении, безопасность превыше всего. Мы, работая там в комиссиях, готовы отрегулировать ситуацию. Но попытка электронного голосования может привести к еще большим провокациям. Мы считаем, что в современных условиях старый проверенный способ голосования, бумажный бюллетень, - лучший вариант», - отметил Афонин.
По его словам, у партии налажена работа в новых регионах, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые впервые примут участие в общефедеральных выборах в рамках избирательной кампании 2026 года.
«У нас мощные партийные организации в новых регионах. Костяк сохранился там еще со времен компартии Украины. Наши активисты фактически были одними из главных борцов за признание независимости, а потом вхождение территорий в состав России. Во времена Украины там всегда были самые высокие показатели голосования за коммунистов. Мы будем работать там, несмотря на все угрозы, террористические атаки. Уже были удары дронов по зданиям, в которых находятся офисы региональных отделений. У нас большая программа наблюдателей и контроля», - добавил он.
В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов заверил НСН, что в партии проведут работу против введения ДЭГ.
«Мы не просто против, мы докажем, что это ошибка, недоразумение», - пообещал он.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что «электоральные юристы за рубежом» и «затаившиеся» в стране ищут уязвимые места в избирательной системе, чтобы «долбануть» по выборам, передает «Радиоточка НСН».
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