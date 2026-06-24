Дистанционное электронное голосование в России в 2026 году состоится 18-20 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) дистанционно смогут проголосовать избиратели 32 регионов, кроме того, на собственной платформе проголосуют жители Москвы. Афонин подчеркнул, что в практике электронного голосования немало рисков.

«Мы за современные технологии против всех ограничений, которые вводятся, в том числе в рамках борьбы с соцсетями. Однако, во-первых, система голосования и контроля ДЭК непрозрачная. Нашим специалистам, членам ЦИК, региональным избиркомам не дали доступ, чтобы понимать – возможно ли вмешательство со стороны. Во-вторых, есть возможность отключения, вмешательства и атаки со стороны западных спецслужб, чтобы расшатать ситуацию в стране. Жизнь подсказывает, что угрозы присутствуют. Мы также против трехдневного голосования. Есть вопросы обеспечения безопасности хранения бюллетеней, возможности пресечения доступа к ним ночами. Поэтому один из главных наших посылов избирателям – голосовать по бумажным бюллетеням», - сказал он.

Как уточнил собеседник НСН, в отдельных регионах возможен особый порядок голосования, но не в онлайн-режиме.

«Понятно, что в приграничных территориях и новых регионах, которые вошли в состав России, с учетом террористических ударов можно рассматривать особый порядок голосования. Жители этих регионов находятся в особом положении, безопасность превыше всего. Мы, работая там в комиссиях, готовы отрегулировать ситуацию. Но попытка электронного голосования может привести к еще большим провокациям. Мы считаем, что в современных условиях старый проверенный способ голосования, бумажный бюллетень, - лучший вариант», - отметил Афонин.