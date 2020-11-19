В Госдуме назвали Россию вершителем судеб в Карабахе
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в ходе пресс-конференции НСН рассказал о роли РФ в урегулировании карабахского конфликта.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?»
После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский и часть Газахского района.
«Я лично считаю, что вряд ли нам в России можно радоваться такому исходу. Однако Россия смогла добиться, в том числе, на практике решения вопроса о своей миротворческой операции, что усиливает ее позиции в регионе и делает ее фактически вершителем судеб дальнейшего мира в регионе», - заявил он.
Ранее во время пресс-конференции Константин Затулин низко оценил шансы Никола Пашиняна остаться на посту премьер-министра Армении после вынужденного соглашения о мире, назвав его военным и дипломатическим поражением.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- В Госдуме назвали Россию вершителем судеб в Карабахе
- Песков: в обращении Путина на фоне пандемии нет необходимости
- Скончался театральный художник Сергей Бархин
- Затулин: Пашинян удержится у власти только с помощью диктатуры
- Армянская оппозиция призвала к отставке Пашиняна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru