В Госдуме назвали Россию вершителем судеб в Карабахе

«Я лично считаю, что вряд ли нам в России можно радоваться такому исходу. Однако Россия смогла добиться, в том числе, на практике решения вопроса о своей миротворческой операции, что усиливает ее позиции в регионе и делает ее фактически вершителем судеб дальнейшего мира в регионе», - заявил он.

Ранее во время пресс-конференции Константин Затулин низко оценил шансы Никола Пашиняна остаться на посту премьер-министра Армении после вынужденного соглашения о мире, назвав его военным и дипломатическим поражением.

