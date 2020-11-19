В Госдуме назвали Россию вершителем судеб в Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в ходе пресс-конференции НСН рассказал о роли РФ в урегулировании карабахского конфликта.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?»

После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский и часть Газахского района.

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«Я лично считаю, что вряд ли нам в России можно радоваться такому исходу. Однако Россия смогла добиться, в том числе, на практике решения вопроса о своей миротворческой операции, что усиливает ее позиции в регионе и делает ее фактически вершителем судеб дальнейшего мира в регионе», - заявил он.

Ранее во время пресс-конференции Константин Затулин низко оценил шансы Никола Пашиняна остаться на посту премьер-министра Армении после вынужденного соглашения о мире, назвав его военным и дипломатическим поражением.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:МиротворцыКонстантин ЗатулинПресс-конференция НСН
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