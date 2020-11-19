Затулин: Пашинян удержится у власти только с помощью диктатуры
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин невысоко оценил шансы Никола Пашиняна остаться на посту премьер-министра Армении.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?»
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, что означает для стран-участниц конфликта подписанное соглашение.
«Трудно разделить интересы Армении и республики Арцах. Соглашение было вынужденным. Условия этого перемирия для Армении и армянского народа очень тяжелые. Армения потерпела военное и дипломатическое поражение. Семь районов возвращаются в Азербайджан, без определения статуса Нагорного Карабаха. Это решение имеет огромное психологическое значение для всех сторон. В Азербайджане уже проявляют эмоции по этому поводу, причем с перехлестом. Это вызывают оторопь у наблюдателей, например, уничтожение крестов на отвоеванных территориях. Власти Армении балансируют на грани ухода. Пашинян в центре политического кризиса в стране. Вряд ли он сможет долгое время удержаться на своем посту, только с помощью диктатуры», - предположил он.
После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану несколько районов. Из-за такого исхода конфликта в стране начались народные волнения.
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