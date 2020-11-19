Затулин: Пашинян удержится у власти только с помощью диктатуры

«Трудно разделить интересы Армении и республики Арцах. Соглашение было вынужденным. Условия этого перемирия для Армении и армянского народа очень тяжелые. Армения потерпела военное и дипломатическое поражение. Семь районов возвращаются в Азербайджан, без определения статуса Нагорного Карабаха. Это решение имеет огромное психологическое значение для всех сторон. В Азербайджане уже проявляют эмоции по этому поводу, причем с перехлестом. Это вызывают оторопь у наблюдателей, например, уничтожение крестов на отвоеванных территориях. Власти Армении балансируют на грани ухода. Пашинян в центре политического кризиса в стране. Вряд ли он сможет долгое время удержаться на своем посту, только с помощью диктатуры», - предположил он.

После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану несколько районов. Из-за такого исхода конфликта в стране начались народные волнения.

