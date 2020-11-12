Будут стрелять в спину! Российских миротворцев предупредили об угрозах в Карабахе
Полковник ФСБ в запасе и зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН рассказали о высоком риске для российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
В миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России, рассказали в Минобороны. Восемь машин уже прибыли на аэродром в Ереване. Также за сутки в регион перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин.
Ранее в Генштабе сообщали, что всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что российские военнослужащие должны быть готовы к провокациям как с армянской, так и с азербайджанской стороны.
«Эта ситуация повторяет 1988 год. Точно так же мы вводили войска в Степанакерт, пытались разъединить воюющие стороны. И что получилось? Одни обвиняли нас, что мы поддерживаем другую сторону, а те – наоборот. И из-за наших спин лупили друг друга. Вот с этим и столкнутся наши миротворцы. Исподтишка все равно будут проводить акции друг против друга. Там такая ненависть, вражда, озлобленность, взаимная непримиримость, воспитанная на протяжении очень длительного времени! И в наше время стреляли в спину нашим солдатикам. Просто так. Считали, что мы как бы «недостаточно на их стороне». И сейчас вполне могут быть акции против наших военных, причем с обеих сторон. В таких условиях это естественно», - заявил он.
Луценко также выразил уверенность, что российские военные, имея похожий сирийский опыт, смогут дать отпор при возникновении провокационных ситуаций.
«Наши ребята – не дежурные по театральному фойе с повязкой. Это ребята, которые умеют постоять за себя и дать отпор. Тем более уже есть опыт Сирии, где происходит то же самое. Но риск у них будет большой. С другой стороны, мы единственная страна в мире, которая хоть что-то сделала, чтобы остановить море крови. А благодарности мы не дождемся ни от тех, ни от других, это точно», - считает полковник ФСБ.
В свою очередь депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что российская миротворческая миссия находится под защитой Москвы и международных организаций.
«Миротворческие силы находятся под эгидой ООН и ОБСЕ. Это уже является определенной защитой. Я уже не говорю о нашем государстве, которое всегда оказывало и будет оказывать своим миротворческим силам безусловную поддержку. Семьям военных, отправленных в опасный регион, министерство обороны помогает морально и материально. Начиная с информационного обеспечения до охраны членов семей военнослужащих при необходимости», - отметил он.
Швыткин подчеркнул, что ситуация вблизи российских границ не должна выйти из-под контроля.
«Маловероятно, что Карабах превратится в новый Идлиб. Это все-таки бывшие советские республики, находящиеся на постсоветском пространстве, при этом вблизи наших границ. Я думаю, что здесь будут оперативно приняты соответствующие меры совместно с Арменией и Азербайджаном. Но трудности в этом вопросе будут, несомненно, будут существовать, я даже в этом не сомневаюсь. Есть силы, которые заинтересованы в эскалации напряженности. Для нас сейчас главное – установить мир, чего мы уже добились на этом этапе, и, конечно, контроль за соблюдением соответствующего соглашения. Чтобы не допустить пожар вблизи наших границ», - заявил он.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались масштабные протесты.
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