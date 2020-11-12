Будут стрелять в спину! Российских миротворцев предупредили об угрозах в Карабахе

В миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России, рассказали в Минобороны. Восемь машин уже прибыли на аэродром в Ереване. Также за сутки в регион перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин.

Ранее в Генштабе сообщали, что всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что российские военнослужащие должны быть готовы к провокациям как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

«Эта ситуация повторяет 1988 год. Точно так же мы вводили войска в Степанакерт, пытались разъединить воюющие стороны. И что получилось? Одни обвиняли нас, что мы поддерживаем другую сторону, а те – наоборот. И из-за наших спин лупили друг друга. Вот с этим и столкнутся наши миротворцы. Исподтишка все равно будут проводить акции друг против друга. Там такая ненависть, вражда, озлобленность, взаимная непримиримость, воспитанная на протяжении очень длительного времени! И в наше время стреляли в спину нашим солдатикам. Просто так. Считали, что мы как бы «недостаточно на их стороне». И сейчас вполне могут быть акции против наших военных, причем с обеих сторон. В таких условиях это естественно», - заявил он.