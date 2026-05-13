Трамп опроверг достижение договоренности с Россией по Донбассу

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не достиг единого понимания с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу.

Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома. «Нет», — заявил президент США в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп не привел дополнительных подробностей по этой теме.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на Украине осознают необходимость вывода своих войск с территории Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
