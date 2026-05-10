По словам Ушакова, украинская сторона понимает, что это придётся сделать, и рано или поздно такое решение будет принято.

Дипломат также отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время могут прибыть в Москву. Он подчеркнул, что американская администрация не прекращает попыток урегулирования украинского кризиса, о чём свидетельствуют продолжающиеся российско-американские контакты и инициатива президента США о продлении режима прекращения огня.

По итогам референдумов 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что для прекращения конфликта ВСУ должны полностью вывести свои войска с этих территорий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».