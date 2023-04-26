В Госдуме назвали «мечтой украинцев» предложение вернуть понятие «враг народа»

По его словам, в основном те, кто занимается пропагандой в Сетях, проживают за пределами России. Однако есть небольшое количество людей и на территории нашей страны, отрабатывающие иностранное финансирование, но для таких людей есть понятие «иноагент».

«Уничтожить иностранные источники, которые в наших соцсетях работают, мы можем только тогда, когда одержим победу над НАТО. Не только военную, но и социальную, и экономическую. Мы видим, что у них социальные волнения, экономика дает сбой, видим, как рейтинги их политиков падают. Всего этого нет у нас. У нас 80% поддерживают президента, у нас экономика выдержала все санкции, а общество монолитно. Вот этот монолит – залог нашей победы. Этот монолит «охотой на ведьм» разрушать не надо», - резюмировал депутат.

Депутат Гурулев также предложил вернуть «сталинские репрессии», передает «Радиоточка НСН».

