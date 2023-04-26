В Госдуме назвали «мечтой украинцев» предложение вернуть понятие «враг народа»
Страна наша нуждается в гражданском согласии, а не во внутренней гражданской войне, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев в эфире НСН.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в интервью НСН заявил, что введение понятия «враг народа» является мечтой украинцев, так как они хотят добиться начала гражданской войны в России.
Накануне депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live» заявил, что пора вводить понятие «враг народа». Он отметил, что в настоящее время «враги есть, а понятия нет». Матвейчев считает, что такое понятие только навредит российскому обществу.
«Курс президента Путина состоит в том, чтобы в стране был мир, а не гражданская война. Страна наша нуждается в гражданском согласии, а не во внутренней гражданской войне, когда все друг друга будут называть «врагами народа» и требовать друг друга репрессировать. Это мечта украинцев. Вот это украинцы мечтают, чтобы у нас здесь началась «охота на ведьм». Нам как раз нужно сохранять единство и согласие», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, в основном те, кто занимается пропагандой в Сетях, проживают за пределами России. Однако есть небольшое количество людей и на территории нашей страны, отрабатывающие иностранное финансирование, но для таких людей есть понятие «иноагент».
«Уничтожить иностранные источники, которые в наших соцсетях работают, мы можем только тогда, когда одержим победу над НАТО. Не только военную, но и социальную, и экономическую. Мы видим, что у них социальные волнения, экономика дает сбой, видим, как рейтинги их политиков падают. Всего этого нет у нас. У нас 80% поддерживают президента, у нас экономика выдержала все санкции, а общество монолитно. Вот этот монолит – залог нашей победы. Этот монолит «охотой на ведьм» разрушать не надо», - резюмировал депутат.
Депутат Гурулев также предложил вернуть «сталинские репрессии», передает «Радиоточка НСН».
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