В Госдуме предложили лишить иноагентов имущественной поддержки

«Важно: устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В частности, депутаты предлагают ввести запрет на получение иноагентами имущественной поддержки от государства: сейчас они не могут получать лишь финансовую поддержку. Также комиссия предложила закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением закона об иноагентах, и в случае, если «кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению ... российского законодательства», ведомство сможет вынести предупреждение с указанием нарушения и срока его устранения.

Кроме того, Пискарев сообщил, что в Кодекс об административных правонарушениях могут добавить штрафы за невыполнение соответствующего предписания Минюста России: для физлиц — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для организаций — до 300 тысяч.

