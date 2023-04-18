В Госдуме предложили лишить иноагентов имущественной поддержки
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства подготовила ряд поправок в законодательство об иностранных агентах. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«Важно: устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
В частности, депутаты предлагают ввести запрет на получение иноагентами имущественной поддержки от государства: сейчас они не могут получать лишь финансовую поддержку. Также комиссия предложила закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением закона об иноагентах, и в случае, если «кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению ... российского законодательства», ведомство сможет вынести предупреждение с указанием нарушения и срока его устранения.
Кроме того, Пискарев сообщил, что в Кодекс об административных правонарушениях могут добавить штрафы за невыполнение соответствующего предписания Минюста России: для физлиц — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для организаций — до 300 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru