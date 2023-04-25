Депутат Гурулев призвал вернуть понятие «враг народа»

Он отметил, что в настоящее время «враги есть, а понятия нет».

«Это касается не только людей на фронте, но и здесь на гражданке, всех ждунов, всю эту сволочь. Мы чего стесняемся?» - поинтересовался депутат.

Гурулев добавил, что не против «сталинских репрессий», и рассказал, его деда, прошедшего всю войну, «в 46-м посадили по этой статье» и он отсидел 9 лет, после чего был реабилитирован.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в рамках нынешней Конституции РФ мораторий на смертную казнь может быть преодолён, сообщает RT.