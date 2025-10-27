Собянин: Уничтожены 30 дронов, летевших на Москву
27 октября 202506:59
Средства ПВО уничтожили 30 беспилотников, летевших на Москву. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Накануне вечером градоначальник сообщил о ликвидации пяти атаковавших столицу БПЛА.
Как отметил Собянин, в период с 00.40 до 03.47 мск были сбили 30 дронов, которые направлялись к Москве. По словам градоначальника, на местах падения обломков работали экстренные службы.
Ранее на фоне атаки дронов Росавиация временно ограничила прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский, пишет Ura.ru.
