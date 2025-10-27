В Южно-Китайском море рухнули вертолет и истребитель ВМС США
Вертолет и истребитель ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море. Об этом сообщил американский Тихоокеанский флот в социальной сети Х.
«26 октября ориентировочно в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk... потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz», - указано в публикации.
Позднее, в 15:15, рухнул истребитель F/A-18F Super Hornet.
Членам экипажа воздушных судов удалось успешно катапультироваться. Все они находятся в «безопасности и стабильном состоянии». Ведется расследование ЧП.
Ранее американский самолет OA-1K Skyraider II потерпел крушение в штате Оклахома, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с пассажирами
- Бразилия поддержит вступление Малайзии в БРИКС
- Над Россией за ночь сбили 193 украинских БПЛА
- Суд подтвердил право родителей отказаться от сделанной ребенком в Сети покупки
- Собянин: Уничтожены 30 дронов, летевших на Москву
- В Южно-Китайском море рухнули вертолет и истребитель ВМС США
- Эксперт рассказал, что в России средняя социальная пенсия составляет 15,5 тысячи рублей
- Лавров: Путин готов принять концепцию США по Украине
- Собянин сообщил о пяти сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы
- Лавров: Россия признает независимость Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru