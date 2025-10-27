В Южно-Китайском море рухнули вертолет и истребитель ВМС США

Вертолет и истребитель ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море. Об этом сообщил американский Тихоокеанский флот в социальной сети Х.

«26 октября ориентировочно в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk... потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz», - указано в публикации.

Позднее, в 15:15, рухнул истребитель F/A-18F Super Hornet.

Членам экипажа воздушных судов удалось успешно катапультироваться. Все они находятся в «безопасности и стабильном состоянии». Ведется расследование ЧП.

Ранее американский самолет OA-1K Skyraider II потерпел крушение в штате Оклахома, пишет Ura.ru.

