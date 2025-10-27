Эксперт рассказал, что в России средняя социальная пенсия составляет 15,5 тысячи рублей

Средняя социальная пенсия в России составляет около 15,5 тысячи рублей. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.

«На сегодняшний день средняя величина колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, а ее вариации возможны с учетом региональных доплат», - отметил эксперт.

Гиринский указал, что социальную пенсию предоставляют гражданам, которые не накопили достаточное количество стажа и пенсионных баллов либо не были трудоустроены официально. Как правило, такая выплата меньше страховой и предоставляется в более позднем возрасте.

Между тем президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что обеспечить финансовую стабильность в будущем можно, если начинать копить на пенсию с первой зарплаты. Граждане могут воспользоваться накопительными механизмами через негосударственный пенсионный фонд, корпоративные программы либо индивидуальный пенсионный план, пишет Ura.ru.

