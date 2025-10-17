России необходимо отказаться от патентной системы и приглашать мигрантов со схожими ценностями, а не всех подряд, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.



Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. В ней указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Гусев подчеркнул, что процесс должен быть контролируемым.