В Госдуме рассказали, как наведут порядок в миграционной политике

Существующая патентная система позволяет приезжающим заниматься чем угодно, заявил Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.

России необходимо отказаться от патентной системы и приглашать мигрантов со схожими ценностями, а не всех подряд, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. В ней указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Гусев подчеркнул, что процесс должен быть контролируемым.

Мигранты попросили выдавать ВНЖ за долгую работу на государство
«Чтобы навести порядок, необходимо отказаться от существующей патентной системы. Любой гражданин другой страны может приехать к нам, купить патент и заниматься непонятно чем. Надо перейти к системе строго государственного заказа: каждое предприятие отправляет заявку, кто и в каком количестве им нужен. После этого конкретное число сотрудников завозится, а потом уезжают домой, когда закончат работу. Никакие семьи они сюда не завозят», — указал он.

Депутат также добавил, каких мигрантов Россия готова принимать.

«Нам нужна отдельная миграционная статья для тех людей, кто разделяют наши ценности. Такие люди живут в Европе, США. Их немного, но они есть. Необходимо также избежать создания мигрантских анклавов. Все, кто приезжают к нам, должны понимать нашу культуру, владеть нашим языком, интегрироваться в общество, а не оставаться такими же, как и были до приезда в Россию», — заключил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный предложил в эфире НСН проверять вакцинацию у мигрантов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:МиграцияГосдумаМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры