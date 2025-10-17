В Госдуме рассказали, как наведут порядок в миграционной политике
Существующая патентная система позволяет приезжающим заниматься чем угодно, заявил Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
России необходимо отказаться от патентной системы и приглашать мигрантов со схожими ценностями, а не всех подряд, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. В ней указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Гусев подчеркнул, что процесс должен быть контролируемым.
«Чтобы навести порядок, необходимо отказаться от существующей патентной системы. Любой гражданин другой страны может приехать к нам, купить патент и заниматься непонятно чем. Надо перейти к системе строго государственного заказа: каждое предприятие отправляет заявку, кто и в каком количестве им нужен. После этого конкретное число сотрудников завозится, а потом уезжают домой, когда закончат работу. Никакие семьи они сюда не завозят», — указал он.
Депутат также добавил, каких мигрантов Россия готова принимать.
«Нам нужна отдельная миграционная статья для тех людей, кто разделяют наши ценности. Такие люди живут в Европе, США. Их немного, но они есть. Необходимо также избежать создания мигрантских анклавов. Все, кто приезжают к нам, должны понимать нашу культуру, владеть нашим языком, интегрироваться в общество, а не оставаться такими же, как и были до приезда в Россию», — заключил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный предложил в эфире НСН проверять вакцинацию у мигрантов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия пообещала Путину беспрепятственный въезд в страну для встречи с Трампом
- Алаудинов: Число погибших и пропавших бойцов ВСУ составляет около 2 млн
- Роботы или инопланетяне: В России поспорили, кто заменит мигрантов
- Экономист допустил, что ключевая ставка после заседания ЦБ останется прежней
- Тысячи беспризорников: Депутатов осудили за недопуск детей мигрантов в школы
- «Чтобы не хомячили»: Врач рассказала, как избежать смертельного ожирения
- Глава белгородского села пострадал при атаке дрона ВСУ
- В Госдуме рассказали, как наведут порядок в миграционной политике
- ВС РФ освободили три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
- Полностью импортозамещенный МС-21 поднимут в небо в октябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru