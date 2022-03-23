В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому признать Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что трусость и зависимость от США мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому принять решение о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР.
По его словам, за Зеленского принимает решения Вашингтон.
«Никаких поступательных действий и встречных шагов, которые бы остановили кровопролитие на Украине, с его стороны нет», - приводит РИА Новости слова Шеремета.
Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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