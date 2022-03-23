В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому признать Крым

По его словам, за Зеленского принимает решения Вашингтон.

«Никаких поступательных действий и встречных шагов, которые бы остановили кровопролитие на Украине, с его стороны нет», - приводит РИА Новости слова Шеремета.

Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

