В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому признать Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что трусость и зависимость от США мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому принять решение о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР.

Политолог назвал причины проведения референдума по Крыму и Донбассу

По его словам, за Зеленского принимает решения Вашингтон.

«Никаких поступательных действий и встречных шагов, которые бы остановили кровопролитие на Украине, с его стороны нет», - приводит РИА Новости слова Шеремета.

Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

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ФОТО: president.gov.ua
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