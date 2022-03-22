Политолог назвал причины проведения референдума по Крыму и Донбассу
Проведение референдума по статусу Крыма, ДНР и ЛНР — один из способов выиграть время для западных поставок оружия на Украину. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.
«Референдум без заранее известного результата невозможен. Это является уловкой Зеленского для прекращения боевых действий на Украине», — объяснил Марков в беседе с NEWS.ru.
По словам Маркова, Россия видит эти планы Киева, поэтому не согласится на проведение референдума.
Кроме того, политолог добавил, что целями России является достижение полной нейтральности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение референдума по статусу Крыма, ДНР и ЛНР может навредить процессу переговоров, так как есть риск его затягивания.
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