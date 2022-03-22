Политолог назвал причины проведения референдума по Крыму и Донбассу

Проведение референдума по статусу Крыма, ДНР и ЛНР — один из способов выиграть время для западных поставок оружия на Украину. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

Зеленский: компромиссы с РФ должны быть вынесены на референдум на Украине

«Референдум без заранее известного результата невозможен. Это является уловкой Зеленского для прекращения боевых действий на Украине», — объяснил Марков в беседе с NEWS.ru.

По словам Маркова, Россия видит эти планы Киева, поэтому не согласится на проведение референдума.

Кроме того, политолог добавил, что целями России является достижение полной нейтральности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение референдума по статусу Крыма, ДНР и ЛНР может навредить процессу переговоров, так как есть риск его затягивания.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:РеферендумКрым
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