Политолог назвал причины проведения референдума по Крыму и Донбассу

«Референдум без заранее известного результата невозможен. Это является уловкой Зеленского для прекращения боевых действий на Украине», — объяснил Марков в беседе с NEWS.ru.

По словам Маркова, Россия видит эти планы Киева, поэтому не согласится на проведение референдума.

Кроме того, политолог добавил, что целями России является достижение полной нейтральности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение референдума по статусу Крыма, ДНР и ЛНР может навредить процессу переговоров, так как есть риск его затягивания.

