В Госдепе США заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что у американской администрации нет информации о том, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщает ТАСС.
«В данный момент я не в состоянии выступить с каким бы то ни было подтверждением, касающимся обстрелов и того, откуда они производятся», - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы, «дать принципиальную оценку преступным действиям Киева» и потребовать немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов.
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