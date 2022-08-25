В Госдепе США заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС

«В данный момент я не в состоянии выступить с каким бы то ни было подтверждением, касающимся обстрелов и того, откуда они производятся», - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы, «дать принципиальную оценку преступным действиям Киева» и потребовать немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов.

