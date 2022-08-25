Пророссийские власти заявили, что на Запорожской АЭС отключались два энергоблока

Два энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре в четверг отключались из-за срабатывания аварийной защиты. Об этом сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

Он пояснил, что сработала релейная аварийная защита станции, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. По словам Балицкого, аварийная защита сработала из-за возгорания на территории охранной зоны. Пожар произошел после удара украинских военных по линиям электропередачи.