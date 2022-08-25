В Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

По её словам, Вашингтон призывает отказаться от «опасных и безответственных» военных действий вокруг станции, что создаёт угрозу не только людям на Украине, но и соседним странам, и всему международному сообществу.

«Мы продолжаем призывать к прекращению военных действий... Необходимо вернуть контроль над ЗАЭС Украине и, безусловно, создать демилитаризованную зону вокруг станции — это то, необходимость чего мы подчёркиваем», — подчеркнула она.

Ранее Дженкинс заявила, что у американской администрации нет информации о том, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС.

