В Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС
Заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что американская администрация работает с партнёрами над организацией визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщает РБК.
По её словам, Вашингтон призывает отказаться от «опасных и безответственных» военных действий вокруг станции, что создаёт угрозу не только людям на Украине, но и соседним странам, и всему международному сообществу.
«Мы продолжаем призывать к прекращению военных действий... Необходимо вернуть контроль над ЗАЭС Украине и, безусловно, создать демилитаризованную зону вокруг станции — это то, необходимость чего мы подчёркиваем», — подчеркнула она.
Ранее Дженкинс заявила, что у американской администрации нет информации о том, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС.
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