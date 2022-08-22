Генсек ООН заявил, что риск ядерного конфликта достиг высшей точки за десятилетия

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН призвал прекратить «бряцание ядерным оружием», так как, по его мнению, риск ядерного конфликта «достиг высшей точки за десятилетия».

«Необходимо, чтобы все страны подтвердили приверженность миру, свободному от ядерных вооружений, и не жалели усилий в плане переговоров для снижения напряжённостей и прекращения гонки ядерных вооружений раз и навсегда», - заключил генсек ООН.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что «деструктивная» политика НАТО может грозить дальнейшей эскалацией и военным столкновением ядерных держав.

