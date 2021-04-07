«В Германию не ездил». Адвокат рассказал, чем Платошкин лучше Навального
Бывший адвокат Николая Платошкина Александр Обозов считает, что его подзащитного незаслуженно «забыли».
Экс-адвокат политика Николая Платошкина Александр Обозов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил своего бывшего подзащитного с оппозиционером Алексеем Навальным. По мнению Обозова, Платошкину уделяется гораздо меньше внимания - и это несправедливо.
«На самом деле, ему (Платошкину – прим. НСН) поддержка сейчас очень нужна. Поддержка просто человеческая, поддержка СМИ. По моему мнению, перекос в общественном мнении в отношении Навального и в отношении Платошкина несправедлив, поскольку я считаю, что Платошкин тоже заслуживает общественного внимания и, если можно так выразиться, общественного сочувствия. К Навальному можно по-разному относиться, но Платошкин в Германию не ездил, постоянно находится на территории России и в принципе те вещи, которые он говорил еще будучи на свободе, я думаю, близки многим жителям нашей страны. Мне вот обидно, что о нем никто не пишет, никто не вспоминает, хотя я думаю, что он заслуживает такого внимания», - считает адвокат.
Напомним, в начале июня прошлого года против лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина было возбуждено уголовное дело по подозрению в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». С тех пор политик находится под домашним арестом. В сентябре у Платошкина возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось обратиться к врачу.
В феврале 2021 года Платошкина госпитализировали с подозрением на коронавирус, но болезнь не подтвердилась и его выписали, рассказал «Радиоточке НСН» Обозов. Он также уточнил, что с тех пор не общался с подзащитным, потому что в феврале у него истекло соглашение на оказание юридической помощи. Продолжит ли он представлять интересы Платошкина, будет зависеть от того, направят ли дело политика в суд - а это, вероятно, всё-таки произойдёт, добавил юрист.
Обозов сообщил, что, возможно он будет защищать политика уже на апелляции по мере пресечения, заседание по которой пройдет в Мосгорсуде в следующий понедельник, 12 апреля. Платошкин попытается оспорить решение, согласно которому должен оставаться под домашним арестом до 2 июня.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН предложил спасти Платошкина от «злобной» власти.
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