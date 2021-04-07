«В Германию не ездил». Адвокат рассказал, чем Платошкин лучше Навального

Экс-адвокат политика Николая Платошкина Александр Обозов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил своего бывшего подзащитного с оппозиционером Алексеем Навальным. По мнению Обозова, Платошкину уделяется гораздо меньше внимания - и это несправедливо.

«На самом деле, ему (Платошкину – прим. НСН) поддержка сейчас очень нужна. Поддержка просто человеческая, поддержка СМИ. По моему мнению, перекос в общественном мнении в отношении Навального и в отношении Платошкина несправедлив, поскольку я считаю, что Платошкин тоже заслуживает общественного внимания и, если можно так выразиться, общественного сочувствия. К Навальному можно по-разному относиться, но Платошкин в Германию не ездил, постоянно находится на территории России и в принципе те вещи, которые он говорил еще будучи на свободе, я думаю, близки многим жителям нашей страны. Мне вот обидно, что о нем никто не пишет, никто не вспоминает, хотя я думаю, что он заслуживает такого внимания», - считает адвокат.

Напомним, в начале июня прошлого года против лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина было возбуждено уголовное дело по подозрению в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». С тех пор политик находится под домашним арестом. В сентябре у Платошкина возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось обратиться к врачу.