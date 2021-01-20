Зюганов предложил спасти Левченко и Платошкина от «злобной» власти

На фоне помилований в США глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал фамилии людей, которые, по его мнению, незаконно подвергаются преследованию в России.

В последний день президентства Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек, а также о смягчении наказания еще для 70 человек. Среди тех, кого коснется помилование, оказался его бывший советник – Стивен Бэннон, а также Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной. Также будут помилованы два рэпера, осужденные за хранение и незаконное приобретение оружия. Примечательно, что на фоне угрозы импичмента Трамп не стал объявлять о превентивном помиловании ни себя, ни членов своей семьи.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что в России тоже достаточно людей, которые, по его мнению, незаконно подвергаются уголовному преследованию. Он перечислил тех, кто, на его взгляд, заслуживает снисхождения.

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«У нас Владимир Бессонов девять лет бегает по просторам России за то, что в Ростове провел небольшой митинг в 2011 году (бывший депутат Госдумы от КПРФ, заочно осужден на три года, объявлен в розыск с 2015 года – прим. НСН). Кроме того, к 75-летию Победы впервые не было никаких амнистий. При этом немало тех, кто попал за решетку случайно, по небольшим нарушениям, есть больные люди, женщины. Я бы их амнистировал и помог бы с работой», - отметил он.

Кроме того, Зюганов упомянул нескольких известных политиков левого толка.

«У нас семья бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко преследуется беззастенчиво и беспардонно. Когда он был главой региона, его травили за то, что он удвоил бюджет за четыре года, стал поднимать целину и поддерживать народные предприятия, за борьбу с "черными" лесорубами (Левченко ушел в отставку в 2019 году на фоне сложной ситуации в регионе после двух волн паводка – прим. НСН). А теперь посадили его сына в «Матросскую тишину», ничего не предъявив (сына арестовали по обвинению в мошенничестве – прим. НСН). Совхоз бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина банда рейдеров прессует уже третий год подряд (акционеры совхоза судятся с Грудининым по делу об отчуждении колхозных земель – прим. НСН). Уже прошло 700 с лишним судов. Есть коллективное обращение в его защиту, но ответа нет.

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Политолог Николай Платошкин сидит уже несколько месяцев под домашним арестом под совершенно надуманным предлогом (его обвиняют в призывах к нарушению ограничительных мер во время пандемии прим. НСН). Кроме того, третий раз решили профилактировать Сергея Удальцова, хотя никаких нарушений нет. Наша власть в отношении этих людей ведет себя злобно и провокационно. Да и в целом у нас продажная элита. Куда ни ткнешь, с двойными паспортами ходят», - заключил лидер коммунистической партии.

Ранее признанная в США виновной в сговоре с Россией Мария Бутина заявила, что сожалеет о дискриминации в отношении россиян, которые «заслуживают помилования намного больше» тех, кто оказался в списке Трампа. Среди достойных помилования россиян Бутина назвала Виктора Бута (осужден за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма), Константина Ярошенко (транспортировка наркотиков), Богдану Осипову (похищение собственного ребенка), Олега Никитина (обвиняется в нарушении санкционного режима) и других.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:АмнистияПомилованиеГеннадий Зюганов
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