Зюганов предложил спасти Левченко и Платошкина от «злобной» власти
На фоне помилований в США глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал фамилии людей, которые, по его мнению, незаконно подвергаются преследованию в России.
В последний день президентства Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек, а также о смягчении наказания еще для 70 человек. Среди тех, кого коснется помилование, оказался его бывший советник – Стивен Бэннон, а также Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной. Также будут помилованы два рэпера, осужденные за хранение и незаконное приобретение оружия. Примечательно, что на фоне угрозы импичмента Трамп не стал объявлять о превентивном помиловании ни себя, ни членов своей семьи.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что в России тоже достаточно людей, которые, по его мнению, незаконно подвергаются уголовному преследованию. Он перечислил тех, кто, на его взгляд, заслуживает снисхождения.
«У нас Владимир Бессонов девять лет бегает по просторам России за то, что в Ростове провел небольшой митинг в 2011 году (бывший депутат Госдумы от КПРФ, заочно осужден на три года, объявлен в розыск с 2015 года – прим. НСН). Кроме того, к 75-летию Победы впервые не было никаких амнистий. При этом немало тех, кто попал за решетку случайно, по небольшим нарушениям, есть больные люди, женщины. Я бы их амнистировал и помог бы с работой», - отметил он.
Кроме того, Зюганов упомянул нескольких известных политиков левого толка.
«У нас семья бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко преследуется беззастенчиво и беспардонно. Когда он был главой региона, его травили за то, что он удвоил бюджет за четыре года, стал поднимать целину и поддерживать народные предприятия, за борьбу с "черными" лесорубами (Левченко ушел в отставку в 2019 году на фоне сложной ситуации в регионе после двух волн паводка – прим. НСН). А теперь посадили его сына в «Матросскую тишину», ничего не предъявив (сына арестовали по обвинению в мошенничестве – прим. НСН). Совхоз бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина банда рейдеров прессует уже третий год подряд (акционеры совхоза судятся с Грудининым по делу об отчуждении колхозных земель – прим. НСН). Уже прошло 700 с лишним судов. Есть коллективное обращение в его защиту, но ответа нет.
Политолог Николай Платошкин сидит уже несколько месяцев под домашним арестом под совершенно надуманным предлогом (его обвиняют в призывах к нарушению ограничительных мер во время пандемии – прим. НСН). Кроме того, третий раз решили профилактировать Сергея Удальцова, хотя никаких нарушений нет. Наша власть в отношении этих людей ведет себя злобно и провокационно. Да и в целом у нас продажная элита. Куда ни ткнешь, с двойными паспортами ходят», - заключил лидер коммунистической партии.
Ранее признанная в США виновной в сговоре с Россией Мария Бутина заявила, что сожалеет о дискриминации в отношении россиян, которые «заслуживают помилования намного больше» тех, кто оказался в списке Трампа. Среди достойных помилования россиян Бутина назвала Виктора Бута (осужден за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма), Константина Ярошенко (транспортировка наркотиков), Богдану Осипову (похищение собственного ребенка), Олега Никитина (обвиняется в нарушении санкционного режима) и других.
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