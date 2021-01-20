Зюганов предложил спасти Левченко и Платошкина от «злобной» власти

«У нас Владимир Бессонов девять лет бегает по просторам России за то, что в Ростове провел небольшой митинг в 2011 году (бывший депутат Госдумы от КПРФ, заочно осужден на три года, объявлен в розыск с 2015 года – прим. НСН). Кроме того, к 75-летию Победы впервые не было никаких амнистий. При этом немало тех, кто попал за решетку случайно, по небольшим нарушениям, есть больные люди, женщины. Я бы их амнистировал и помог бы с работой», - отметил он.

Кроме того, Зюганов упомянул нескольких известных политиков левого толка.

«У нас семья бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко преследуется беззастенчиво и беспардонно. Когда он был главой региона, его травили за то, что он удвоил бюджет за четыре года, стал поднимать целину и поддерживать народные предприятия, за борьбу с "черными" лесорубами (Левченко ушел в отставку в 2019 году на фоне сложной ситуации в регионе после двух волн паводка – прим. НСН). А теперь посадили его сына в «Матросскую тишину», ничего не предъявив (сына арестовали по обвинению в мошенничестве – прим. НСН). Совхоз бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина банда рейдеров прессует уже третий год подряд (акционеры совхоза судятся с Грудининым по делу об отчуждении колхозных земель – прим. НСН). Уже прошло 700 с лишним судов. Есть коллективное обращение в его защиту, но ответа нет.