Адвокат Платошкина рассказал о его состоянии после госпитализации

Защита Платошкина будет добиваться смягчения наказания.

«Безусловно, мы будем добиваться смягчения меры пресечения. Мы постоянно это делаем, но получаем отказы. Сейчас у нас на руках есть медицинский эпикриз, на этом основании мы будем добиваться меры пресечения или хотя бы, чтобы ему разрешили прогулки», - добавил адвокат.

По словам юрист, дело против Платошкина станет прецедентом для всей страны.

«Позиция обвинения аргументирована тем, что "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Обвинение абсолютно несостоятельно. Сейчас под такие обвинения можно подвести любого гражданина, кто хоть раз высказал в СМИ какое-то неудовольствие действиями власти. Это очень опасно, это создает прецедент. Это сводит на нет конституционные права любого гражданина. Если получится с Платошкиным, под эту гребёнку пойдут и другие», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в начале июня против Платошкина было возбуждено уголовное дело по подозрению в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Он был отправлен под домашний арест.

