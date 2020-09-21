Адвокат Платошкина рассказал о его состоянии после госпитализации
Политолог и лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин выписался из больницы, его снова поместили под домашний арест. Об этом в эфире НСН рассказал адвокат политика Александр Обозов.
Политолог и лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин выписался из больницы, его снова поместили под домашний арест. Об этом в эфире НСН рассказал адвокат политика Александр Обозов.
Ранее, как сообщало издание «Собеседник», Николая Платошкина госпитализировали в предынфарктном состоянии.
«Он находится дома, его выписали. Чувствует он себя плохо. Как может себя чувствовать человек, который, только выйдя из больницы, опять попал под домашний арест, в пыльное помещение и опять лишен прогулок? Думаю, многие из нас, кто находился в карантине, так называемой самоизоляции, понимают, что находиться в маленькой квартире месяц-полтора очень-очень тяжело и морально и физически. А здесь человек уже больше трех месяцев находится в замкнутом пространстве, не имея возможности даже из подъезда выйти на 10 минут. Я считаю, это пытка, издевательство над человеком», - подчеркнул Обозов.
Защита Платошкина будет добиваться смягчения наказания.
«Безусловно, мы будем добиваться смягчения меры пресечения. Мы постоянно это делаем, но получаем отказы. Сейчас у нас на руках есть медицинский эпикриз, на этом основании мы будем добиваться меры пресечения или хотя бы, чтобы ему разрешили прогулки», - добавил адвокат.
По словам юрист, дело против Платошкина станет прецедентом для всей страны.
«Позиция обвинения аргументирована тем, что "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Обвинение абсолютно несостоятельно. Сейчас под такие обвинения можно подвести любого гражданина, кто хоть раз высказал в СМИ какое-то неудовольствие действиями власти. Это очень опасно, это создает прецедент. Это сводит на нет конституционные права любого гражданина. Если получится с Платошкиным, под эту гребёнку пойдут и другие», - заключил собеседник НСН.
Напомним, в начале июня против Платошкина было возбуждено уголовное дело по подозрению в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Он был отправлен под домашний арест.
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