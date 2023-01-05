В Германии заявили, что Украина не сможет «вернуть» Крым и Донбасс
Взятие под контроль территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования. Об этом пишет директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в материале для издания Zdf.
Меллинг указывает, что Донбасс с 2014 года находится под контролем РФ, а Крым «интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года».
По мнению эксперта, Киеву, ресурсы которого ограничены, придется расставить приоритеты для максимально эффективного использования сил.
Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель заявил, что Киев постоянно заявляет о своих мечтах «вернуть Крым», но реализовать такой сценарий невозможно.
«Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. <...> Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», — отметил Гемпель в беседе с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Столтенберг: Опасно недооценивать Россию
- Анкара сообщила о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным
- В МИД Франции не исключили телефонного разговора Макрона с Путиным
- В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
- Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
- В погранкомитете Белоруссии рассказали о провокациях с украинской стороны
- В Германии заявили, что Украина не сможет «вернуть» Крым и Донбасс
- Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в Тюмень из-за неисправности
- Юрист предупредил россиян о появлении нового сигнала светофора
- Стоимость газа в Европе опустилась ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru