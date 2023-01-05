В Германии заявили, что Украина не сможет «вернуть» Крым и Донбасс

Меллинг указывает, что Донбасс с 2014 года находится под контролем РФ, а Крым «интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года».

По мнению эксперта, Киеву, ресурсы которого ограничены, придется расставить приоритеты для максимально эффективного использования сил.

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель заявил, что Киев постоянно заявляет о своих мечтах «вернуть Крым», но реализовать такой сценарий невозможно.

«Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. <...> Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», — отметил Гемпель в беседе с НСН.

