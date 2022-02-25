В Германии сообщили, где находится Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта.
Представитель ФРГ назвал Зеленского «мужественным человеком», не исключив того, что президенту в стране может угрожать опасность.
При этом Хебештрайт заявил, что пока не стоит вопрос о предоставлении Зеленскому убежища в Германии.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал Зеленскому бежать из Украины, а не обсуждать нейтралитет с Россией.
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