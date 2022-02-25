В Германии сообщили, где находится Зеленский

При этом Хебештрайт заявил, что пока не стоит вопрос о предоставлении Зеленскому убежища в Германии.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал Зеленскому бежать из Украины, а не обсуждать нейтралитет с Россией.