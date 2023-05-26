В Германии призвали Россию забрать Украину целиком
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который рассказал о сценариях исчезновения Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Комментаторы оказались недовольны перспективой перехода западных областей Украины под контроль Евросоюза. Читатели газеты считают, что это может привести к конфликту между Германией и Польшей.
Один из пользователей предположил, что если Польша заберет западную часть Украины, то в Германии встанет вопрос о возвращении утраченных после Второй мировой войны территорий.
Комментаторы заявили, что для стабильности Евросоюза будет лучше, если Львовская область и другие регионы Западной Украины достанутся России.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее рассказал о трех сценариях исчезновения Украины. По его словам, Россию устроит вариант, при котором Западная Украина будет под контролем ЕС, а центр и восток страны воссоединятся с РФ, передает «Радиоточка НСН».
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