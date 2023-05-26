Комментаторы оказались недовольны перспективой перехода западных областей Украины под контроль Евросоюза. Читатели газеты считают, что это может привести к конфликту между Германией и Польшей.

Один из пользователей предположил, что если Польша заберет западную часть Украины, то в Германии встанет вопрос о возвращении утраченных после Второй мировой войны территорий.

Комментаторы заявили, что для стабильности Евросоюза будет лучше, если Львовская область и другие регионы Западной Украины достанутся России.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее рассказал о трех сценариях исчезновения Украины. По его словам, Россию устроит вариант, при котором Западная Украина будет под контролем ЕС, а центр и восток страны воссоединятся с РФ, передает «Радиоточка НСН».

