В Германии призвали к более справедливому размещению украинских беженцев с Украины в ЕС
Принимать и размещать украинских беженцев в странах Евросоюза необходимо по более справедливому, чем существующий, принципу. Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью газете Bild am Sonntag 12 февраля, в субботу.
«Польша до нынешнего момента приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания - 160 тыс. Так продолжаться не может. Если будет новый большой миграционный поток с Украины, то беженцев следует лучше распределять в Европе», - заявила министр.
При этом она согласилась с тем, что в последние месяцы отсутствуют данные о росте числа прибывающих в Евросоюз украинцев.
23 февраля глава МВД планирует организовать в Берлине форум, на котором обсудят пути ограничения нелегальной миграции в ФРГ, передает ТАСС.
Ранее Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что Европе следует подготовиться к приему новой волны беженцев с Украины. По словам Гранди, российские силы усиливают давление на восточном направлении. На фоне активизации боевых действий население испытывает «естественное желание» укрыться в безопасности, передает НСН.
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