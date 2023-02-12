В Германии призвали к более справедливому размещению украинских беженцев с Украины в ЕС

«Польша до нынешнего момента приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания - 160 тыс. Так продолжаться не может. Если будет новый большой миграционный поток с Украины, то беженцев следует лучше распределять в Европе», - заявила министр.

При этом она согласилась с тем, что в последние месяцы отсутствуют данные о росте числа прибывающих в Евросоюз украинцев.

23 февраля глава МВД планирует организовать в Берлине форум, на котором обсудят пути ограничения нелегальной миграции в ФРГ, передает ТАСС.

Ранее Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что Европе следует подготовиться к приему новой волны беженцев с Украины. По словам Гранди, российские силы усиливают давление на восточном направлении. На фоне активизации боевых действий население испытывает «естественное желание» укрыться в безопасности, передает НСН.





