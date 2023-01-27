В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины
Европе следует подготовиться к приему новой волны беженцев с Украины. Об этом заявил Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди.
«Каждая эскалация ... означает риск появления новых потоков беженцев», — цитирует комиссара Spiegel.
По словам Гранди, российские силы усиливают давление на восточном направлении. На фоне активизации боевых действий население испытывает «естественное желание» укрыться в безопасности.
Ранее управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что с начала российской спецоперации в Европу прибыли почти 8 млн украинцев, отмечает «Свободная пресса».
Между тем постоянный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик заявил, что поставки тяжелой военной техники Украине не ведут в направлении «справедливого мира в соответствии с Уставом ООН», пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Комбат Ходаковский: ВСУ пытаются сопротивляться российскому наступлению на Угледар
- Чемезов назвал заявления о «снарядном голоде» ВС России полной ерундой
- В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины
- Клишас: Евросоюз провалил операцию по легализации украденных российских активов
- СМИ: Танки M1 Abrams станут большой проблемой для Киева
- Главу информационного управления ФТС задержали в Москве
- СМИ: Россияне смогут получать бонусы за жалобы на нарушения ПДД
- СМИ: ВСУ перебросили подразделения под Херсон для форсирования Днепра
- Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд
- Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за 24 часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru