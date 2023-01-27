В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

«Каждая эскалация ... означает риск появления новых потоков беженцев», — цитирует комиссара Spiegel.

По словам Гранди, российские силы усиливают давление на восточном направлении. На фоне активизации боевых действий население испытывает «естественное желание» укрыться в безопасности.

Ранее управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что с начала российской спецоперации в Европу прибыли почти 8 млн украинцев, отмечает «Свободная пресса».

Между тем постоянный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик заявил, что поставки тяжелой военной техники Украине не ведут в направлении «справедливого мира в соответствии с Уставом ООН», пишет Ura.ru.

