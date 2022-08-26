В офисе президента Украины назвали переговоры с Россией смертным приговором

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью американской газете The Hill заявил, что переговоры с Россией неприемлемы.

Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой

По его словам, они однозначно станут «смертным приговором» для Киева.

«Президент Зеленский однозначно против переговоров, и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски», — подчеркнул Подоляк.

Ранее лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона будет «обсуждать и реагировать», если украинские власти заявят о своей готовности к проведению переговоров, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыРоссияУкраина
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