В офисе президента Украины назвали переговоры с Россией смертным приговором

По его словам, они однозначно станут «смертным приговором» для Киева.

«Президент Зеленский однозначно против переговоров, и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски», — подчеркнул Подоляк.

Ранее лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона будет «обсуждать и реагировать», если украинские власти заявят о своей готовности к проведению переговоров, сообщает RT.