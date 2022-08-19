Посол Таварес: Индонезия была бы рада встрече Путина и Зеленского на G20
Украинские власти не обращались к Индонезии с просьбой провести в рамках саммита G20 встречу лидеров России и Украины Владимира Путина Владимира Зеленского в случае их очного участия, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Индонезии в России Хосе Тавареса.
Однако, по его словам, Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20.
Напомним, российский лидер Владимир Путин намерен посетить саммит G20, который состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Посол Таварес: Индонезия была бы рада встрече Путина и Зеленского на G20
- Туроператоры: снижаются цены на путевки в Таиланд
- СМИ: Путин посетит саммит G20 на Бали
- Аналитик предсказал дальнейшее укрепление рубля
- Кадыров: Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть»
- СМИ: Госдеп предупредил о проблемах при признании РФ «спонсором терроризма»
- Минпромторг предложил запустить производство ABS и подушек безопасности до 2035 года
- В Ростове-на-Дону сгорела машина полицейского с символом Z
- СМИ: Пласидо Доминго заподозрили в связях с секс-сектой Аргентины
- В США ответили на слова Путина о ситуации вокруг Тайваня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru