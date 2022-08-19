Посол Таварес: Индонезия была бы рада встрече Путина и Зеленского на G20

Украинские власти не обращались к Индонезии с просьбой провести в рамках саммита G20 встречу лидеров России и Украины Владимира Путина Владимира Зеленского в случае их очного участия, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Индонезии в России Хосе Тавареса.

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Однако, по его словам, Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20.

Напомним, российский лидер Владимир Путин намерен посетить саммит G20, который состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Саммит G20Владимир ЗеленскийВладимир Путин
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