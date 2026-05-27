Намек или абсурд? В Германии объяснили резкие высказывания Меркель об Украине
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель хочет стать посредником от Европы на переговорах с Россией, заявила НСН Александр Рар.
Экс-глава правительства Германии Ангела Меркель высказываниями о долгой войне на Украине намекает на то, что она заключит мир быстрее действующих политиков, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Боевые действия на Украине закончатся через 10 лет, и таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она сообщила на Европейском форуме, сообщает WDR. Рара удивило такое высказывание.
«Госпожа Меркель уже говорит без советников и выдает то, что думает. Это не очень политически корректное высказывание. О каких 10 годах она говорит? Это значит, что боевые действия будут идти еще пять лет? Я думаю, что это абсурд так считать. А что она имела ввиду, когда говорила, что Украина не является суверенной страной? Украинское государство провозгласило независимость в 1991 году. Я думаю, что хотя она отказывается принять эту роль, но Меркель надеется на то, чтобы когда-нибудь или даже сейчас стать посредником в конфликте между Европой и Россией. Это скорее негативное высказывание, которое говорит о том, что она не верит, что конфликт может закончиться. Может это намек на то, что пошлите меня и я это закончу быстрее, чем 10 лет», — отметил он.
Политолог добавил, что Меркель только однажды не сохранила нейтралитет в украинском вопросе.
«Меркель не часто высказывается об украинском конфликте. Во всяком случае, в России не слышны ее заявления. Но, во-первых, она сделала катастрофическое, с точки зрения даже многих немцев, заявление, когда сказала, что мы тянули время во время Минских соглашений ради того, чтобы дать Украине возможность вооружиться опять и захватить Донбасс. Это было самоубийственное признание, которое полностью дискредитировало ее возможное посредничество в этом конфликте. В России это прекрасно знают. Кроме этого, она осталась на своих позициях и сказала, что считает себя правой в том, что в Германии были построены газопроводы “Северный поток-1” и “Северный поток-2”, хотя ее за это чуть ли не хотели публично казнить в 2022 и 2023-м году», — подчеркнул он.
