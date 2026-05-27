Намек или абсурд? В Германии объяснили резкие высказывания Меркель об Украине

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель хочет стать посредником от Европы на переговорах с Россией, заявила НСН Александр Рар.

Экс-глава правительства Германии Ангела Меркель высказываниями о долгой войне на Украине намекает на то, что она заключит мир быстрее действующих политиков, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

Боевые действия на Украине закончатся через 10 лет, и таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она сообщила на Европейском форуме, сообщает WDR. Рара удивило такое высказывание.

Меркель: Европейским лидерам не следует недооценивать Путина
«Госпожа Меркель уже говорит без советников и выдает то, что думает. Это не очень политически корректное высказывание. О каких 10 годах она говорит? Это значит, что боевые действия будут идти еще пять лет? Я думаю, что это абсурд так считать. А что она имела ввиду, когда говорила, что Украина не является суверенной страной? Украинское государство провозгласило независимость в 1991 году. Я думаю, что хотя она отказывается принять эту роль, но Меркель надеется на то, чтобы когда-нибудь или даже сейчас стать посредником в конфликте между Европой и Россией. Это скорее негативное высказывание, которое говорит о том, что она не верит, что конфликт может закончиться. Может это намек на то, что пошлите меня и я это закончу быстрее, чем 10 лет», — отметил он.

Политолог добавил, что Меркель только однажды не сохранила нейтралитет в украинском вопросе.

СМИ: Меркель отказалась от роли посредника в переговорах Евросоюза и России
«Меркель не часто высказывается об украинском конфликте. Во всяком случае, в России не слышны ее заявления. Но, во-первых, она сделала катастрофическое, с точки зрения даже многих немцев, заявление, когда сказала, что мы тянули время во время Минских соглашений ради того, чтобы дать Украине возможность вооружиться опять и захватить Донбасс. Это было самоубийственное признание, которое полностью дискредитировало ее возможное посредничество в этом конфликте. В России это прекрасно знают. Кроме этого, она осталась на своих позициях и сказала, что считает себя правой в том, что в Германии были построены газопроводы “Северный поток-1” и “Северный поток-2”, хотя ее за это чуть ли не хотели публично казнить в 2022 и 2023-м году», — подчеркнул он.

Ранее Рар объяснил НСН, на каких условиях Украину примут в ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияАнгела МеркельГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры