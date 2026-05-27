Экс-глава правительства Германии Ангела Меркель высказываниями о долгой войне на Украине намекает на то, что она заключит мир быстрее действующих политиков, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.



Боевые действия на Украине закончатся через 10 лет, и таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она сообщила на Европейском форуме, сообщает WDR. Рара удивило такое высказывание.