Политолог Асафов предсказал судьбу оставшегося без денег Совета мира Трампа

По его мнению, американский лидер «не способен собрать даже какой-то аналог блока стран Варшавского договора». А Совет мира ждёт такая же история, что и с Нобелевской медалью.

«Вот у Трампа же есть Нобелевская медаль, правда, чужая, но она же есть. И здесь так же: какая-то вывеска будет», — отметил эксперт.

Асафов добавил, что Совет мира - это очередной пьедестал Трампу, решившего быть больше ООН и других международных организаций.

Ранее в СМИ появилась информация, что Совет мира спустя несколько месяцев после запуска не получил финансирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

