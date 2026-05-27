Политолог Асафов предсказал судьбу оставшегося без денег Совета мира Трампа

Созданный президентом США Дональдом Трампом Совет мира будет существовать до тех пор, пока глава Белого дома будет тратить на него деньги. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Асафов.

По его мнению, американский лидер «не способен собрать даже какой-то аналог блока стран Варшавского договора». А Совет мира ждёт такая же история, что и с Нобелевской медалью.

«Вот у Трампа же есть Нобелевская медаль, правда, чужая, но она же есть. И здесь так же: какая-то вывеска будет», — отметил эксперт.

Асафов добавил, что Совет мира - это очередной пьедестал Трампу, решившего быть больше ООН и других международных организаций.

Ранее в СМИ появилась информация, что Совет мира спустя несколько месяцев после запуска не получил финансирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
