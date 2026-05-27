В 2026 году преобладают групповые экскурсии и детские форматы с элементами игры, например, квесты, а также фермы с животными, заявила эксперт Российского союза туриндустрии, COO сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Спутник8» Полина Ронжина в пресс-центре НСН.

«Сегодня преобладают групповые экскурсии, на автобусах или пешеходные, водные экскурсии на больших судах. Но мы видим и новые тренды. Например, растет интерес к экскурсиям не только в отпуске, а еженедельно. По выходным люди тоже бронируют экскурсии. Набирают обороты экскурсии, которые включают детский формат. Это не только детские экскурсии, это может быть семейная экскурсия. В последние два года мы видим рост отдыха, направленного на детей. Конечно, здесь важно познавательная часть, но и игровая, например, квесты по Петропавловской крепости. Фермы с альпаками – это тоже тренд, такой вид отдыха популярен в целом во многих регионах и странах. В среднем туристы бронируют экскурсии за семь дней, ближе к путешествию люди начинают уже думать о досуге», - рассказала она.

Китаю удалось нарастить турпоток из России на 62% не только за счет безвиза, влияют цены и сервис, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.

