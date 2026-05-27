Шойгу заявил, что на территории Австралии может появиться ядерное оружие
На территории Австралии может появиться ядерное оружие. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На полях Международного форума по безопасности он указал, что Республика Корея и Япония готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие.
«Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с её участием в партнёрстве AUKUS», - подчеркнул политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия является исключительной мерой для обеспечения безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
