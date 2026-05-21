Немецкий политолог: Украину примут в ЕС за уступки территорий России
Украина никогда не сможет стать полноценным членом ЕС, иначе Евросоюз просто потеряет свою легитимность, заявил НСН Александр Рар.
Украину примут в ЕС за территориальные уступки в соглашении с Россией, но полноценным членом Киев не станет, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призывает Евросоюз рассмотреть вопрос ассоциированного членства Украины в блоке. Об этом пишет Bloomberg. Мерц направил письмо руководителям институтов сообщества, в котором отметил, что это решение позволит Киеву интегрироваться в ЕС без полноправного членства. Так Украина сможет участвовать в заседаниях блока без права голоса, назначать представителей в Европарламент и ассоциированного судью в Европейский суд. Рар уверен, что этот вопрос станет ключевым при сделке с Россией.
«Полностью отклонить желание Украины не получится, игнорировать просто невозможно. Поэтому я думаю, что в рамках мирных переговоров вопрос членства Украины в ЕС встанет не первый план как форма компенсации за территории. Об этом говорят многие эксперты и политики. Я думаю, что ЕС не предоставит членство, но Украина будет приглашаться на все заседания без права голоса. У Украины в этом плане выбора нет», - отметил он.
Рар также подчеркнул, что Украина никогда не сможет стать полноценным членом ЕС.
«Украина не может попасть в Евросоюз, потому что она не выполняет всех обязательных требований. Было бы несправедливо включать ее без выполнения требований. Что тогда скажут Албания, Сербия, Турция, страны, которые пытались или до сих пор пытаются войти в ЕС? Евросоюз в таком случае просто потеряет легитимность, это понимают все. Такие высказывания означают только то, что Украина никогда не войдет в Евросоюз, может рассчитывать только на какой-то особый ассоциированный статус», - добавил собеседник НСН.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что ЕС может начать прямые переговоры с Украиной по членству в сообществе до конца июня.
