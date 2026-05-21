«Полностью отклонить желание Украины не получится, игнорировать просто невозможно. Поэтому я думаю, что в рамках мирных переговоров вопрос членства Украины в ЕС встанет не первый план как форма компенсации за территории. Об этом говорят многие эксперты и политики. Я думаю, что ЕС не предоставит членство, но Украина будет приглашаться на все заседания без права голоса. У Украины в этом плане выбора нет», - отметил он.

Рар также подчеркнул, что Украина никогда не сможет стать полноценным членом ЕС.

«Украина не может попасть в Евросоюз, потому что она не выполняет всех обязательных требований. Было бы несправедливо включать ее без выполнения требований. Что тогда скажут Албания, Сербия, Турция, страны, которые пытались или до сих пор пытаются войти в ЕС? Евросоюз в таком случае просто потеряет легитимность, это понимают все. Такие высказывания означают только то, что Украина никогда не войдет в Евросоюз, может рассчитывать только на какой-то особый ассоциированный статус», - добавил собеседник НСН.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что ЕС может начать прямые переговоры с Украиной по членству в сообществе до конца июня.

