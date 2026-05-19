Меркель: Европейским лидерам не следует недооценивать Путина
Лидерам европейских стран не следует недооценивать президента России Владимира Путина, сообщила в ходе форума телерадиокомпании WDR экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
«Недооценивать Путина было бы ошибкой, в том числе сейчас», — заявила она. Также, по словам Меркель, она считает «совершенно правильным» оказание Европой военной помощи Украине.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН подчеркнул, что список кандидатов в переговорщики с Россией говорит о том, что в ЕС тянут резину, стараясь выиграть врем.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Разведка США назвала удары Украины по России беспорядочными
- Меркель: Европейским лидерам не следует недооценивать Путина
- В Дагестане экс-депутата Гаджиева заочно осудили по делу об убийстве
- На обратной стороне Солнца сформировался опасный центр активности
- ЕК: Документы для транша Украине на €90 млрд не готовы
- Мерц: Европа готова сесть за стол переговоров после остановки боев
- СМИ: Суд запретил Потаниной продолжать судиться с бывшим мужем в Лондоне
- Премьер Венгрии заявил о планах обнародовать стоимость российского газа
- Обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней полицейским дали 13 и 10 лет колонии
- Минфин США подтвердил продление лицензии на операции с нефтью РФ