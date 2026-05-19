Меркель: Европейским лидерам не следует недооценивать Путина

Лидерам европейских стран не следует недооценивать президента России Владимира Путина, сообщила в ходе форума телерадиокомпании WDR экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Мерц заявил, что ЕС усилит давление на Россию для начала переговоров

«Недооценивать Путина было бы ошибкой, в том числе сейчас», — заявила она. Также, по словам Меркель, она считает «совершенно правильным» оказание Европой военной помощи Украине.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН подчеркнул, что список кандидатов в переговорщики с Россией говорит о том, что в ЕС тянут резину, стараясь выиграть врем.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
