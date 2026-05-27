Ураганный ветер повалил 30 деревьев в Челябинске

В ведомстве указали, что в результате были повреждены 10 автомобилей. Кроме того, порывы ветра до 21 м/с повредили кровлю административного здания на улице Кожзаводская.

«Пострадавших нет. Администрациями муниципальных образований проводятся работы по уборке территории», - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с ожидаются в отдельных районах Челябинской области 28 мая.

Ранее сильный ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».