Ураганный ветер повалил 30 деревьев в Челябинске
Ураганный ветер повалил в Челябинске и Сосновском муниципальном округе 30 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Челябинской области.
В ведомстве указали, что в результате были повреждены 10 автомобилей. Кроме того, порывы ветра до 21 м/с повредили кровлю административного здания на улице Кожзаводская.
«Пострадавших нет. Администрациями муниципальных образований проводятся работы по уборке территории», - говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с ожидаются в отдельных районах Челябинской области 28 мая.
Ранее сильный ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
