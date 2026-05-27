Политолог обозначил предел сотрудничества России и Казахстана
Укрепления интеграции между Россией и Казахстаном ждать не стоит, по крайней мере, до тех пор, пока продолжается спецоперация России на Украине, сказал НСН Евгений Минченко.
Сегодня у России отношения с Казахстаном лучше, чем со многими другими постсоветскими странами, но создания нового внешнеполитического блока ждать не стоит. Об этом НСН заявил политолог Евгений Минченко.
Президент России Владимир Путин 27 мая отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом, сообщило агентство ТАСС. В преддверии госвизита Путин опубликовал статью в «Казахстанской правде», где изложил основные аспекты партнерства двух стран. Минченко позитивное оценил отношения Москвы и Астаны, однако отметил, что о создании нового геополитического блока речь не идет.
«Если брать постсоветские страны, то отношения с Казахстаном у России одни из лучших. Я бы сказал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев достаточно мудро выстраивает свою внутреннюю и внешнюю политику, понимает весь набор рисков, стоящих перед страной. Тот баланс, который он выстраивает, комфортен для России. Но я бы не преувеличивал разговоры про новый внешнеполитический блок, потому что все те форматы, в которых сотрудничают Россия и Казахстан, преимущественно экономико-культурные. Хотя мы видели и пример военного сотрудничества в 2022 году, когда войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в первую очередь российские, помогли предотвратить попытку государственного переворота в Казахстане. Не сказал бы, что у нас радикально усиливается интеграция, потому что, конечно же, продолжение специальной военной операции для Казахстана является ограничителем для более глубокой интеграции», — сказал Минченко.
Собеседник НСН добавил, что новых совместных проектов сейчас ждать не стоит.
«Не вижу каких-то больших историй. У нас есть работающая тема, связанная с транспортными коридорами, нефтью, газом, строительством АЭС. И так уже имеется достаточно широкая работающая повестка. Насколько я понимаю, каких-то сногсшибательных новых проектов ожидать не стоит», — подчеркнул политолог.
В заключение Минченко заявил, что то, что Россия подарила Казахстану тигров, — исключительно знак дружеских отношений, не стоит придавать этому шагу слишком большое значение.
«Это стандартная демонстрация позитивных отношений, я бы не преувеличивал значение этого символического шага», — подытожил он.
Ранее бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов заявил, что главная цель изменения Конституции в Казахстане — подготовить время для преемника Токаева, а статусу русского языка ничего не грозит.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог обозначил предел сотрудничества России и Казахстана
- «Депортация и рабство»: Экс-депутат Рады объяснил, как Украина будет воевать ещё 3 года
- Россиянам назвали налоговые вычеты, которые нельзя игнорировать
- Россиян успокоили на фоне отмены рейсов турецкой авиакомпании
- Минус Таиланд: Турция и Египет поборются за российских туристов летом
- Госдума поддержала введение уголовного наказания за незаконный майнинг
- Цены и сервис: Как Китаю удалось нарастить турпоток из России на 62%
- Александр Олешко заявил о нехватке песен с глубоким смыслом
- Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США
- «Непростое решение»: «Грушинские» фестивали в Самарской области отменили из-за БПЛА