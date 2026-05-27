Политолог обозначил предел сотрудничества России и Казахстана

«Если брать постсоветские страны, то отношения с Казахстаном у России одни из лучших. Я бы сказал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев достаточно мудро выстраивает свою внутреннюю и внешнюю политику, понимает весь набор рисков, стоящих перед страной. Тот баланс, который он выстраивает, комфортен для России. Но я бы не преувеличивал разговоры про новый внешнеполитический блок, потому что все те форматы, в которых сотрудничают Россия и Казахстан, преимущественно экономико-культурные. Хотя мы видели и пример военного сотрудничества в 2022 году, когда войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в первую очередь российские, помогли предотвратить попытку государственного переворота в Казахстане. Не сказал бы, что у нас радикально усиливается интеграция, потому что, конечно же, продолжение специальной военной операции для Казахстана является ограничителем для более глубокой интеграции», — сказал Минченко.

Собеседник НСН добавил, что новых совместных проектов сейчас ждать не стоит.

«Не вижу каких-то больших историй. У нас есть работающая тема, связанная с транспортными коридорами, нефтью, газом, строительством АЭС. И так уже имеется достаточно широкая работающая повестка. Насколько я понимаю, каких-то сногсшибательных новых проектов ожидать не стоит», — подчеркнул политолог.

В заключение Минченко заявил, что то, что Россия подарила Казахстану тигров, — исключительно знак дружеских отношений, не стоит придавать этому шагу слишком большое значение.

«Это стандартная демонстрация позитивных отношений, я бы не преувеличивал значение этого символического шага», — подытожил он.

