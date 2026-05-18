СМИ: Меркель отказалась от роли посредника в переговорах Евросоюза и России
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от роли посредника в переговорах Евросоюза и России по урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом сообщил корреспондент газеты Politico Ганс фон дер Бурхард.
По его словам, она считает, что диалог с Москвой - это «задача действующих глав государств и правительств».
«По мнению Меркель, для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным требуется «политическая власть», - написал журналист в своих соцсетях.
Ранее газета Politico сообщила, что в качестве потенциальных переговорщиков с Россией, кроме Меркель, рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
