Новую историческую мелодраму на 90 серий представят в онлайн-кинотеатрах со 2 июня. Действия сюжета сериала разворачиваются в XIX веке. В день премьеры онлайн-кинотеатры Иви и Start выпустят сразу четыре эпизода. В дальнейшем еженедельно зрителям будет доступно по три новых эпизода, при этом съемки будут продолжаться параллельно выходу новых серий. Мельман допустил, что ностальгия по аналогичным телепроектам начала нулевых усилит зрительский интерес к проекту.

«Я иногда смотрю какие-то программы начала нулевых – 90-х. Можно философски сказать, что они вышли из моды, время прошло, надо искать что-то новое, но ничего лучше я не вижу. Это справедливо и для сериалов. Иногда стиль, темы, ностальгия возвращаются. Уже есть не только ностальгия по советскому телевидению, но и по телевидению 90-х и начала нулевых. Тут трудно предугадать. Мне кажется, что время таких мыльных опер прошло, но массовый зритель может иметь другое мнение. Важно учитывать все мнения. Сейчас время упрощения и массовый зритель поддается этому упрощению», - сказал он.

По словам собеседника НСН, продолжение съемок параллельно с выходом серий может стать интересным экспериментом.

«В наше время качество – не главный критерий. Возможно, с таким подходом качество пострадает, но может быть подход, когда все снимается в режиме реального времени – что-то свежее. Несколько серий я бы посмотрел. Непосредственная реакция и интерактивность может заместить качество, это может быть интересный эксперимент. Однако все новое – хорошо забытое старое», - заметил он.