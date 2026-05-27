«Качество - не главный критерий»: Россиян ждут 90 серий «Истории его служанки»
Аудитория сегодня ностальгирует не только по советскому телевидению, но и по сериалам ранних нулевых, рассказал НСН Александр Мельман.
Продолжение съемочного процесса параллельно с выходом новых серий может негативно сказаться на качестве контента, однако такой подход позволит создателям сериала «История его служанки» интерактивно работать с аудиторией, заявил в беседе с НСН телекритик Александр Мельман.
Новую историческую мелодраму на 90 серий представят в онлайн-кинотеатрах со 2 июня. Действия сюжета сериала разворачиваются в XIX веке. В день премьеры онлайн-кинотеатры Иви и Start выпустят сразу четыре эпизода. В дальнейшем еженедельно зрителям будет доступно по три новых эпизода, при этом съемки будут продолжаться параллельно выходу новых серий. Мельман допустил, что ностальгия по аналогичным телепроектам начала нулевых усилит зрительский интерес к проекту.
«Я иногда смотрю какие-то программы начала нулевых – 90-х. Можно философски сказать, что они вышли из моды, время прошло, надо искать что-то новое, но ничего лучше я не вижу. Это справедливо и для сериалов. Иногда стиль, темы, ностальгия возвращаются. Уже есть не только ностальгия по советскому телевидению, но и по телевидению 90-х и начала нулевых. Тут трудно предугадать. Мне кажется, что время таких мыльных опер прошло, но массовый зритель может иметь другое мнение. Важно учитывать все мнения. Сейчас время упрощения и массовый зритель поддается этому упрощению», - сказал он.
По словам собеседника НСН, продолжение съемок параллельно с выходом серий может стать интересным экспериментом.
«В наше время качество – не главный критерий. Возможно, с таким подходом качество пострадает, но может быть подход, когда все снимается в режиме реального времени – что-то свежее. Несколько серий я бы посмотрел. Непосредственная реакция и интерактивность может заместить качество, это может быть интересный эксперимент. Однако все новое – хорошо забытое старое», - заметил он.
В свою очередь кинокритик Роман Григорьев в разговоре с НСН также допустил, что в параллельной съемке эпизодов есть немало плюсов.
«У ситуации, когда сериал снимается и параллельно выходят отснятые серии, есть скрытые плюсы. Создатели могут менять развитие сюжетной линии, если по рейтингам понимают, что завернули не туда. Можно менять сюжет под запросы аудитории. Технической проблемы растянуть такое шоу на 90 серий я не вижу. Это просто иная логистика и организация съемочного процесса. Сериалов, которые насчитывают 90 серий, полно. Зрителю будет непонятно, как сериал снимался за кадром. Ему на протяжении многих лет может быть интересен сюжет и какие-то любимые герои, ради которых он будет готов сидеть у телевизора. Формат мыльной оперы не является новым для нашего рынка», - напомнил он.
Ранее актер Матвей Лыков, исполнивший в сериале роль графа Шереметьева, в беседе с НСН отметил, что создатели проекта не стремились к исторической достоверности. По его словам «История его служанки» - адаптация для широкого зрителя, а не документалистика.
